Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (0:0).

«Конечно, хочется всегда побеждать. Пенальти, перекладина, штанга — были моменты для взятия ворот. Если ты не забиваешь, то выиграть невозможно. Забить, к сожалению, сегодня не получилось.

Будем подпускать молодежь, это наш ближайший резерв. Кто-то сыграл больше в этой игре, кто-то сыграет больше в следующей. Посмотрим, насколько ребята будут прогрессировать. Насколько они соответствуют этому уровню требований», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 14-е место в таблице РПЛ, обойдя на один балл волгоградский «Ротор», у «Зенита» 62 очка.