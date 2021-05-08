Семак — о ничьей с «Уфой»: «Пенальти, перекладина, штанга — были моменты для взятия ворот»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (0:0).
«Конечно, хочется всегда побеждать. Пенальти, перекладина, штанга — были моменты для взятия ворот. Если ты не забиваешь, то выиграть невозможно. Забить, к сожалению, сегодня не получилось.
Будем подпускать молодежь, это наш ближайший резерв. Кто-то сыграл больше в этой игре, кто-то сыграет больше в следующей. Посмотрим, насколько ребята будут прогрессировать. Насколько они соответствуют этому уровню требований», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 14-е место в таблице РПЛ, обойдя на один балл волгоградский «Ротор», у «Зенита» 62 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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