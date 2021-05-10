Симонян: «Спартаку» пора быть первым! А не один лишь раз за столько лет»
21:27
Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян отреагировал на победу красно-белых над «Химками» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
«Это не потому, что я хочу заниматься злопыхательством, но в мое время второе место было неудачей. А сейчас времена изменились, сегодня мы этому радуемся. «Спартаку» пора быть первым! А не один лишь раз за столько лет», — сказал Симонян после матча.
«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).
В последнем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Локомотив» примет дома «Урал». Матчи пройдут 16 мая.
(Севастиан Терлецкий)
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