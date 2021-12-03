Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

«Думаю, что «Спартак» одержит уверенную победу. Успех в завтрашнем матче даст красно-белым хороший эмоциональный заряд перед важнейшим поединком в Лиги Европы против «Легии». Да, в чемпионате России у «Спартака» обстоят не очень, но я уверен, что они смогут догнать лидеров. Я убежден в том, что Руя нужно оставить в команде, он отличный тренер, все футболисты уже привыкли к нему. Смена тренера может усугубить ситуацию. Мне кажется, что Витория в этом сезоне сделал ставку на выступления в Европе. Весной «Спартак» будет выступать в РПЛ гораздо лучше, чем сейчас», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 4-го декабря. Начало — в 17:00 по московскому времени