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Петржела — о «Спартаке»: «Руя нужно оставить в команде. Они смогут догнать лидеров»

17:48
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

«Думаю, что «Спартак» одержит уверенную победу. Успех в завтрашнем матче даст красно-белым хороший эмоциональный заряд перед важнейшим поединком в Лиги Европы против «Легии». Да, в чемпионате России у «Спартака» обстоят не очень, но я уверен, что они смогут догнать лидеров. Я убежден в том, что Руя нужно оставить в команде, он отличный тренер, все футболисты уже привыкли к нему. Смена тренера может усугубить ситуацию. Мне кажется, что Витория в этом сезоне сделал ставку на выступления в Европе. Весной «Спартак» будет выступать в РПЛ гораздо лучше, чем сейчас», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 4-го декабря. Начало — в 17:00 по московскому времени

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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