«Зенит» — «Ростов»: Дзюба выйдет в стартовом составе
«Зенит» примет «Ростов» на своем поле в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Д.Сантос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Кладуиньо, Малком, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Рудаков, лангович, Мухин, Хаджикадунич, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Турищев, Соу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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