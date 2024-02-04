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4 февраля, 17:29

Петрушин: «Поддерживаю желание Джикии остаться в «Спартаке» — он не мечется по клубам»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал информацию о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия рассчитывает остаться в московской команде. Ранее об этом сообщили представители игрока.

«Джикия хочет остаться и доказать, что он может и должен играть на таком уровне. Я в этом плане его поддерживаю, потому что он не мечется из клуба в клуб, не обижается на ситуацию. Он понимает, почему перестал попадать в состав. В своих последних матчах он допускал результативные, серьезные ошибки, которые приводили к пропущенным мячам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005550556_petrushin_podderjivayu_jelanie_djikii_ostatsya_v_spartaka_i_ne_metatsya_po_klubam
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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