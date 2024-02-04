Петрушин: «Поддерживаю желание Джикии остаться в «Спартаке» — он не мечется по клубам»

Бывший футболист «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал информацию о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия рассчитывает остаться в московской команде. Ранее об этом сообщили представители игрока.

«Джикия хочет остаться и доказать, что он может и должен играть на таком уровне. Я в этом плане его поддерживаю, потому что он не мечется из клуба в клуб, не обижается на ситуацию. Он понимает, почему перестал попадать в состав. В своих последних матчах он допускал результативные, серьезные ошибки, которые приводили к пропущенным мячам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.