Камоцци: «У Федуна есть все, чтобы стать президентом нового клуба»

Футбольный функционер Франко Камоцци в интервью Metaratings.ru высказался о перспективах приобретения нового футбольного клуба бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

— Берлускони, который много лет был президентом «Милана», продал клуб и купил скромную «Монцу». Способен ли Федун приобрести новый клуб?

— Думаю, что «Спартак» — это часть его жизни. В данный момент, возможно, у него другие идеи, я не знаю. У него есть все, чтобы стать президентом нового клуба: знания и страсть. Какой мог быть клуб? Мне кажется, Федуну нравится смесь итальянского и испанского футбола.

— Если бы он предложил вам пост советника?

— Конечно, я обдумаю свою позицию.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 годы, а после передал управление клубом компании «Лукойл».