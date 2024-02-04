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4 февраля, 17:26

Камоцци: «У Федуна есть все, чтобы стать президентом нового клуба»

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Футбольный функционер Франко Камоцци в интервью Metaratings.ru высказался о перспективах приобретения нового футбольного клуба бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

— Берлускони, который много лет был президентом «Милана», продал клуб и купил скромную «Монцу». Способен ли Федун приобрести новый клуб?

— Думаю, что «Спартак» — это часть его жизни. В данный момент, возможно, у него другие идеи, я не знаю. У него есть все, чтобы стать президентом нового клуба: знания и страсть. Какой мог быть клуб? Мне кажется, Федуну нравится смесь итальянского и испанского футбола.

— Если бы он предложил вам пост советника?

— Конечно, я обдумаю свою позицию.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 годы, а после передал управление клубом компании «Лукойл».

Источник: metaratings.ru
Леонид Федун
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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