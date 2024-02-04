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4 февраля, 17:33

Игрок «Ростова» Роналдо заявил, что Криштиану намного сильнее Месси

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Полузащитник «Ростова» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси. По мнению бразильца, португальский нападающий сильнее аргентинского футболиста.

«Для меня лучший игрок — Криштиану Роналду, мой любимый игрок. Он намного сильнее Месси», — приводит «РБ Спорт» слова новичка «Ростова», который перешел в клуб РПЛ из «Левски».

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за болгарский клуб 25 матчей, забил 7 мячей.

«Ростов» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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8
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14
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15
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