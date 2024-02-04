Игрок «Ростова» Роналдо заявил, что Криштиану намного сильнее Месси

Полузащитник «Ростова» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси. По мнению бразильца, португальский нападающий сильнее аргентинского футболиста.

«Для меня лучший игрок — Криштиану Роналду, мой любимый игрок. Он намного сильнее Месси», — приводит «РБ Спорт» слова новичка «Ростова», который перешел в клуб РПЛ из «Левски».

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за болгарский клуб 25 матчей, забил 7 мячей.

«Ростов» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.