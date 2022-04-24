Песьяков ответил на вопрос о новом контракте с «Ростовом»

Вратарь Сергей Песьяков прокомментировал информацию о том, что продлил контракт с клубом.

«Правда ли, что я продлил контракт? Как только я все подпишу, я вам сообщу», — заявил Песьяков.

В текущем сезоне 33-летний Песьяков сыграл в 25 матчах команды в Тинькофф чемпионате России, в которых пропустил 40 голов.

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. Всего за команду он провел 116 матчей.