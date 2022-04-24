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Карпин о «Спартаке»: «С такими футболистами за такие деньги играть вот так — это удивляет»

Карпин заявил, что «Спартак» играл примитивно в матче с «Ростовом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Понятно, что удовлетворение есть, выиграть у такого соперника, превосходить такого соперника по игре — ребята молодцы. Во-первых, победили, во-вторых, играли в футбол — выходили из обороны через короткие передачи, в отличие от «Спартака», который грузил на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими футболистами за такие деньги играть вот так — это удивляет, честно говоря», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

Благодаря победе над «Спартаком» «Ростов» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 26 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Спартак

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Динамо 0
1-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
17
19
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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