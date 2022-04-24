Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Понятно, что удовлетворение есть, выиграть у такого соперника, превосходить такого соперника по игре — ребята молодцы. Во-первых, победили, во-вторых, играли в футбол — выходили из обороны через короткие передачи, в отличие от «Спартака», который грузил на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими футболистами за такие деньги играть вот так — это удивляет, честно говоря», — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

Благодаря победе над «Спартаком» «Ростов» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 26 матчах.