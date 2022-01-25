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Сегодня, 12:39

Песков заявил, что Кремль выступает за диалог с фанатскими объединениями по Fan ID

Дмитрий Песков высказался о ситуации с Fan ID в РПЛ
Виктория Кравченко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для разрешения ситуации с Fan ID необходим диалог с фанатскими объединениями.

«Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — цитирует Пескова ТАСС.

Фанатские объединения ряда клубов Тинькофф РПЛ решили бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13516719
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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