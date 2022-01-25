Песков заявил, что Кремль выступает за диалог с фанатскими объединениями по Fan ID

Дмитрий Песков высказался о ситуации с Fan ID в РПЛ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для разрешения ситуации с Fan ID необходим диалог с фанатскими объединениями.

«Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — цитирует Пескова ТАСС.

Фанатские объединения ряда клубов Тинькофф РПЛ решили бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).