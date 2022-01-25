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Боярский о переходе Адамова в «Зенит»: «Очень рад! Не думаю, что он не выдержит конкуренции»

Михаил Боярский отреагировал на переход Адамова в «Зенит»
Артем Бухаев
Корреспондент

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переходе защитника «Урала» Арсена Адамова в команду из Санкт-Петербурга.

Ранее «СЭ» сообщил, что 22-летний защитник «Урала» подписал контракт с «Зенитом». Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о трансфере.

«Зенит» подписывает молодых и перспективных игроков? Я полностью это приветствую и поддерживаю! Очень рад! Я не думаю, что Адамов не выдержит конкуренции. Наоборот, он подтянется к уровню всех игроков. Тем более что у него сейчас очень амбициозный возраст. Интересно будет посмотреть, как он начнет прогрессировать», — сказал Боярский «СЭ».

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Арсен Адамов
ФК Зенит
ФК Урал
Михаил Боярский
1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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