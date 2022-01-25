Боярский о переходе Адамова в «Зенит»: «Очень рад! Не думаю, что он не выдержит конкуренции»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переходе защитника «Урала» Арсена Адамова в команду из Санкт-Петербурга.

Ранее «СЭ» сообщил, что 22-летний защитник «Урала» подписал контракт с «Зенитом». Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о трансфере.

«Зенит» подписывает молодых и перспективных игроков? Я полностью это приветствую и поддерживаю! Очень рад! Я не думаю, что Адамов не выдержит конкуренции. Наоборот, он подтянется к уровню всех игроков. Тем более что у него сейчас очень амбициозный возраст. Интересно будет посмотреть, как он начнет прогрессировать», — сказал Боярский «СЭ».

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.