Кухта: «Я сейчас в «Локомотиве», поэтому будет трудно привезти яйца. Но я продолжу разводить кур на своей ферме»

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Я советовался с семьей, со своей девушкой и агентом, — сказал Кухта в интервью пресс-службе «Локомотива». — Я не мог устоять перед предложением «Локомотива» и очень рад сотрудничеству».

Нападающий рассказал, чего ждет от жизни в России.

«Я из деревни, поэтому постараюсь адаптироваться с самого начала. Я советовался с Алексом Кралом, который выступал в «Спартаке». Он дал очень много хороших советов, рассказал, что Москва — очень красивый город. Так что я обязательно останусь с Кралом на связи», — сказал он.

Также 25-летний чех рассказал о своем хобби.

«Я играл за «Либерец» и действительно приносил свежие яйца товарищам по команде. Они были очень рады, им было вкусно, так что я был счастлив. Я сейчас в «Локомотиве», поэтому будет трудно привезти яйца. Но я продолжу разводить кур на своей ферме. Они не будут убиты», — заявил нападающий.

Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» 12 января. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне чех забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 26 матчах за пражскую команду.