Футболисты ЦСКА вышли из отпуска

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр в расположении клуба.

Первый сбор армейцев пройдет в ОАЭ с 7 по 20 января. Далее клуб ждет еще два сбора в Турции: с 24 января по 5 февраля и с 8 по 20 февраля.

После первой половины сезона ЦСКА с 29 очками занимает 5-е место в РПЛ.