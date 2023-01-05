Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:54

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр в расположении клуба.

Первый сбор армейцев пройдет в ОАЭ с 7 по 20 января. Далее клуб ждет еще два сбора в Турции: с 24 января по 5 февраля и с 8 по 20 февраля.

После первой половины сезона ЦСКА с 29 очками занимает 5-е место в РПЛ.

ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Джикия объяснил критику ветеранов «Спартака» в адрес клуба: «Им тоже хочется кушать»
Первый тренер Миранчука: «Вылет «Локомотива» будет трагедией для нашего футбола. Но Антон может завести команду»
Джикия не считает Промеса легионером: «Он реально любит эту страну»
Джикия назвал трех лучших игроков «Спартака» в первой части сезона
Агент Ленини сообщил, что футболист не намерен уходить из клуба
Президент «Оренбурга» Еремякин не расстроен из-за решения не возвращать продажу пива на стадионах России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Миранчука: «Вылет «Локомотива» будет трагедией для нашего футбола. Но Антон может завести команду»

Джикия объяснил критику ветеранов «Спартака» в адрес клуба: «Им тоже хочется кушать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости