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Хачатурянц: «Обратите внимание на то, как Акинфеев разговаривал с арбитром. Разве это допустимо?»

Президент РПЛ Хачатурянц раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром Паниным
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Игоря Панина в матче 23-го тура ЦСКА — «Урал» (2:2).

«Панин не справился, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» на matchtv.ru. — Психологическая нагрузка сыграла роль, у Игоря была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили: что если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения. Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 23-го тура. Мне казалось, что мы донесли эту мысль арбитрам«.

Также президент РПЛ призвал игроков не оскорблять судей.

«Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как Акинфеев разговаривал с арбитром. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне? Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я попросил бы игроков контролировать такие моменты, — сказал он.

Вчера, 6 апреля, судейский комитет РФС принял решение об отстранении Панина до конца сезона.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Ашот Хачатурянц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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