Первый тренер Сперцяна: «Эдуард может стать лучшим игроком или бомбардиром РПЛ»

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна оценил игру своего бывшего подопечного в нынешнем сезоне. По его мнению, 22-летний россиянин может стать лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если у Эдуарда не будет травм, и он будет играть дальше как сейчас, то может стать лучшим игроком или бомбардиром РПЛ, — приводит слова Давидяна Metaratings.ru. — Учитывая игру Сперцяна во второй половине прошлого сезона, и то, как он играет сейчас, ему могут помешать только повреждений, других препятствий не вижу».

Также тренер поделился мнением о возможном отъезде полузащитника в Европы.

«Скорее всего, у Эдуарда были предложения из Европы в этом году. Но пока никуда не надо уезжать, нужно набраться стабильности. Потом уже можно смотреть какой чемпионат, клуб, выбирать, где играть. У молодых игроков бывают хорошие отрезки, а потом спад. Думаю, если Сперцян еще один сезон сыграет на таком же уровне как в том году, то этого будет достаточно — и можно ехать пробовать силы в европейских чемпионатах», — сказал он.

В нынешнем сезоне Сперцян забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в трех матчах за краснодарцев в РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.