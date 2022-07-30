Агент Ваноли заявил, что специалист хочет возглавить клуб из серии А

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико в разговоре с «СЭ» рассказ о будущем своего клиента.

«Ваноли отдохнул и уже готов снова браться за дело. Сейчас Паоло очень мотивирован приступить к тренерской работе в серьезной большой команде. Это будет клуб серии А? Да, такая вероятность есть. Скоро все решится», — сказал Д'Амико «СЭ».

9 июня, «Спартак» объявил о расставании с Паоло Ваноли. 49-летний итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22.