«Факел» — «Динамо»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

В субботу, 30 июля, состоится матч 3-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в 2017 году, когда «Динамо» играл в первой лиге. Причем тогда воронежский клуб дважды обыграл московский (2:1 и 1:0).

В двух турах нынешнего сезона РПЛ «Факел» набрал одно очко, а «Динамо» — четыре.

Следить за матчем «Ахмат» — «Факел» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.