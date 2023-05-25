Дюрица похвалил руководство «Локомотива» за продление контракта с Дзюбой

Экс-футболист «Локомотива» Ян Дюрица в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении железнодорожниками контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Локомотив» — молодцы, что продлили с Артемом контракт. Это хороший шаг для команды. Я был уверен, что он подпишет контракт на следующий год. Думаю, что если он проведет следующий сезон хорошо, то сможет продлить контракт еще на год», — сказал Дюрица «СЭ».

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.