Первый тренер Соболева: «Приход Виллиана Жозе в команду означает, что Александра хотят продать»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о недовольстве игрока приходом в клуб форварда Виллиана Жозе.
«Вряд ли он конфликтует с Виллианом Жозе. Скорее всего, он недоволен ситуацией, которая складывается с игровым временем. Это так же, как Бабич пришел, и Джикия висел, и все, никому не нужен. А тут Угальде — заплатили за него, надо чтобы играл. Жозе тоже купили. Поэтому ясно, что у кого-то игрового времени будет меньше. Возможно, у того же Соболева. Но не думаю, что это сказывается на отношениях между игроками. Это все взаимодействие с администрацией. Зачем Виллиан Жозе «Спартаку» — я не понимаю. Допустим, вы оставляете Соболева, но есть Угальде и Мелешин. Для чего покупать 32-летнего бразильца, который не блистает большой результативностью? Раз они покупают форвардов, значит, они хотят продать Соболева. Очевидно, что этот вопрос решается», — сказал Горбунов «СЭ».
Ранее известный агент Тимур Гурцкая заявил, что Соболев недоволен приходом Жозе в команду.
27-летний Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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13
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14
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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