Опубликовано расписание игр «Спартака» в РПЛ и Кубке России

«Спартак» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Оренбурга». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр московской команды.

«Спартак»: расписание матчей на лето 2024

21 июля, воскресенье

1-й тур РПЛ."Оренбург" — «Спартак». 17:30

28 июля, воскресенье

2-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак». 15:00

31 июля, среда

Кубок России. Тур 1. «Спартак» — «Динамо». 20:30

5 августа, понедельник

3-й тур РПЛ. «Спартак» — «Крылья Советов». 20:00

11 августа, воскресенье

4-й тур РПЛ. «Спартак» — «Ахмат». 20:00

14 августа, среда

Кубок России. Тур 2. «Крылья Советов» — «Спартак». 19:30

18 августа, воскресенье

5-й тур РПЛ. «Факел» — «Спартак». 17:30

24 августа, суббота

6-й тур РПЛ. «Зенит» — «Спартак». 17:30

27 августа, вторник

Кубок России. Тур 3. «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). 19:30

31 августа, суббота

7-й тур РПЛ. «Спартак» — «Рубин». 19:45.

Сезон 2023/2024 годов стал для «Спартака» 102-м в его истории. Команда заняла пятое место в чемпионате России и дошла до финала нижней сетки Кубка страны.

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