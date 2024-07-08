«Спартак»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Спартак» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Оренбурга». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр московской команды.
«Спартак»: расписание матчей на лето 2024
21 июля, воскресенье
1-й тур РПЛ."Оренбург" — «Спартак». 17:30
28 июля, воскресенье
2-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак». 15:00
31 июля, среда
Кубок России. Тур 1. «Спартак» — «Динамо». 20:30
5 августа, понедельник
3-й тур РПЛ. «Спартак» — «Крылья Советов». 20:00
11 августа, воскресенье
4-й тур РПЛ. «Спартак» — «Ахмат». 20:00
14 августа, среда
Кубок России. Тур 2. «Крылья Советов» — «Спартак». 19:30
18 августа, воскресенье
5-й тур РПЛ. «Факел» — «Спартак». 17:30
24 августа, суббота
6-й тур РПЛ. «Зенит» — «Спартак». 17:30
27 августа, вторник
Кубок России. Тур 3. «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). 19:30
31 августа, суббота
7-й тур РПЛ. «Спартак» — «Рубин». 19:45.
Сезон 2023/2024 годов стал для «Спартака» 102-м в его истории. Команда заняла пятое место в чемпионате России и дошла до финала нижней сетки Кубка страны.
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6
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8
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9
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14
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15
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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