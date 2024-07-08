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Голенков: «Сезон покажет, насколько хорошо «Ростов» поработал на сборах»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал готовность команды к сезону-2024/25.

«Готовимся, работаем. Сезон все покажет, насколько мы хорошо поработали на сборах. До начала сезона осталось две недели, думаю, команда уже в оптимальных кондициях», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

«Ростов» 20 июля на своем поле примет ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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