Голенков: «Сезон покажет, насколько хорошо «Ростов» поработал на сборах»
Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал готовность команды к сезону-2024/25.
«Готовимся, работаем. Сезон все покажет, насколько мы хорошо поработали на сборах. До начала сезона осталось две недели, думаю, команда уже в оптимальных кондициях», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».
«Ростов» 20 июля на своем поле примет ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»
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Кр. Советов – Зенит
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