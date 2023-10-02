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Сегодня, 04:13

Первак: «Крылья Советов» — чемпионы мира, что ли? «Спартак» должен был сопротивляться»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Как бы ни играли «Крылья», какой бы ни был Осинькин, надо хотя бы оказывать сопротивление. Нельзя от «Крыльев Советов» пропускать четыре гола! Они что, чемпионы мира, что ли? Бразильцы какие-то приехали?! Руководство «Спартака» никак не отреагировало на поражение. Никто ничего не говорит, никто ничего не делает. Может быть, готов новый план, выбран новый тренер, хотя это ничего не изменит. Команду тяжело поднимать и восстанавливать после того, как ее вот так бросили.

Помните, какой был взрыв, когда «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 1:0? Еле-еле заковыряли на последних минутах и радовались, будто выиграли чемпионат мира. Обнимались, прыгали, скакали. Абаскаль чуть скамейку не сломал. Это смешно. Бюджет «Спартака» позволяет бороться за первое место. «Зенит» находится в непонятной и сложной ситуации. В лидеры выбился «Краснодар». Вот тебе и ситуация», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pervak-krylev-sovetov-chempiony-mira-chto-li-spartak-dolzhen-byl-soprotivlyatsya
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30.09 12:00
Оренбург – Зенит
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Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
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 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
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ЦСКА

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П
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Маркус Вендел

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