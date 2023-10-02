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Сегодня, 05:23

Кечинов: «Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов после поражения в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (0:4) поделился мнением о выступлении команды.

«На «Крылья Советов» было очень приятно смотреть, молодые ребята с хорошо поставленной игрой отлично оборонялись и показали высокое исполнительское мастерство. Последние два матча «Спартака» вселили надежду, что дела стали налаживаться, но сегодняшняя игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией никуда не делись, вратарь не выручает, когда должен. Сегодня еще и впереди мало что получалось.

Видно, что Абаскаль нервничает и дергается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет. Сегодня он заменил, казалось бы, неприкасаемого лидера команды — Квинси Промеса. Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения», — приводит слова Кечинова ТАСС.

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/18887495
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЦСКА

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П
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Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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