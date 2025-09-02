Перрен сравнил судейство в России и Франции

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в разговоре с «СЭ» сравнил судейство в России и Франции.

— Бывают ли такие моменты с судейством во Франции, можете сравнить?

— Конечно, поэтому я и говорю, что это ошибка. Судьи ошибаются везде, не только здесь. Игроки ошибаются — таков футбол, так бывает. Теперь нужно двигаться вперед. Мы взяли одно очко и продолжаем двигаться дальше.

31 августа нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль. Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев.