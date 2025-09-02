Газизов — о возможном переходе Пальцева в «Краснодар»: «Вероятность трансфера большая»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Краснодар» защитника Валентина Пальцева.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что 24-летний игрок подпишет с «Краснодаром» трехлетний контракт.

«Переговоры идут. Вероятность, что Валентин Пальцев окажется в «Краснодаре», большая. На данный момент никаких документов не подписано, игрок не прошел медосмотр. Но существует большая доля вероятности этого трансфера», — сказал Газизов «СЭ».

В этом сезоне защитник провел 10 матчей в составе махачкалинского клуба, в которых забил 1 гол.