Новичок ЦСКА Ди Лусиано рассказал об адаптации в России: «Думал, будет сложнее»

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано ответил «СЭ» на вопрос о его адаптации.

— Как проходит твоя адаптация в ЦСКА?

— Хорошо. Правда, очень хорошо. Как я и говорил в первом интервью, мне очень комфортно в клубе, с игроками, со всеми болельщиками. Я думал, будет сложнее, но правда мне очень комфортно, очень счастлив быть в этом клубе.

Контракт с футболистом подписан по схеме «3+2». Сумма трансфера Ди Лусиано из «Банфилда» составила 1,3 миллиона долларов. Еще 600 тысяч долларов его прежний клуб получит в качестве бонусов. Также «Банфилду» полагается 20 процентов от последующей продажи игрока.