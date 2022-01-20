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Гащенков: «В Грозном нельзя ходить в шортах или гулять за ручку с женой. Мне это сразу сказали при подписании контракта»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Гащенков рассказал о жизни в Грозном
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков рассказал о жизни в Грозном, где играл за «Ахмат».

«Маленький город со своей культурой, — приводит слова Гащенкова пресс-служба хабаровского клуба. — В Грозном нельзя ходить в шортах или гулять за ручку с женой. Мне это сразу сказали при подписании контракта. У них там так не принято. Никаких проблем — это же я приехал в гости, значит, должен уважать местную культуру и традиции».

По словам полузащитника, в Грозном не проводятся концерты, а из развлечений были только поездки за город.

«Природа там очень красивая. Правда ли, что достать там алкоголь — целая проблема? Да, в свободном доступе алкоголь там не продают. Там очень безопасно. Ни разу не видел на улице каких-то следов столкновений. Да и вообще местные вели себя спокойно, не было никаких неприятных ситуаций», — рассказал он.

10 декабря 2021 года «СКА Хабаровск» объявил о переходе Гащенкова из «Акжайыка». В прошедшем сезоне он провел 13 матчей за «Акжайык» и забил три мяча.

Источник: https://vk.com/@fcska-mihail-gaschenkov-v-groznom-nelzya-bylo-gulyat-s-zhenoi-za-r
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