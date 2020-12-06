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Перед матчем «Ростов» — «Уфа» прошла минута молчания в память о Понедельника

14:09
Минута молчания перед матчем «Ростов» — «Уфа». Фото "СЭ"
Минута молчания перед матчем «Ростов» — «Уфа». Фото "СЭ"
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Накануне матча 17-го тура между «Ростовом» и «Уфой» присутствующие на стадионе почтили память советского футболиста, чемпиона Европы-1960 Виктора Понедельника, который умер в субботу, 5 декабря.

В составе сборной СССР Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.

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