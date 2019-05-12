17:59 | Футбол — РПЛ

Перечеркнутая восьмерка Глушакова и "уступи дорогу" Гулиева. Творчество фанатов "Спартака"

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Болельщики "Спартака" в очередной раз продемонстрировали баннеры против капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова на матче 28-го тура чемпионата России против "Уфы". Фанаты также поиздевались над хавбеком Аязом Гулиевым.

Болельщики нарисовали перечеркнутую восьмерку (номер, под которым выступает Глушаков). Для Гулиева фанаты принесли на стадион плакат с изображением "уступи дорогу".

Напомним, что 10 апреля по дороге на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

 

Спартак - Уфа

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