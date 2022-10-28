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Педро Габриэл недоволен тем, что после ухода Цорна и Циннбауэра перестал играть в стартовом составе

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как относится к тому, что на данный момент не является игроком стартового состава.

«Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

Именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моем трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра. Когда только приехал, сходу сыграл пять игр в стартовом составе. Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте — в последних трех матчах начинал игру на скамейке запасных, — цитирует Габриэла Sport24

В текущем сезоне бразилец провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Напомним, что 8 октября главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн были отправлены в отставку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-28-pedro-gabriel-posle-ukhoda-tsorna-i-tsinnbauera-ya-perestal-igrat-v-starte-ne-veryu-v-sovpadeniya
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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30.10 19:30
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Владимир Сычевой

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