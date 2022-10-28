«Оренбург» — «Факел»: судья не вынес предупреждение Флорентину

На 67-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» (4:1) арбитр Евгений Кукуляк, находившийся в хорошей позиции, не зафиксировал фол полузащитника хозяев поля Сесара Флорентина и не вынес ему предупреждение. Тот сыграл безрассудно и попал шипами в голеностоп Даниилу Чернякову.