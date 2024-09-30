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Сегодня, 18:15

Павлюченко — о первых матчах Соболева за «Зенит»: «Пока не вижу того Сашу, который был в «Спартаке»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в комментарии «СЭ» оценил первые матчи нападающего Александра Соболева за «Зенит».

«У «Зенита» серьезная атака, Александру нужно прыгнуть выше головы. Посмотрел последние матчи. Пока не вижу того Соболева, который был в «Спартаке» в хорошей форме. Он большой период времени не играл, вокруг было много негатива. Ему нужно время на восстановление. Не сомневаюсь, что у него все получится», — сказал Павлюченко «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На счету футболиста 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
Роман Павлюченко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
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