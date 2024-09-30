Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание 14-го и 15-го туров чемпионата России.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре состоится в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

14-й тур пройдет с 1 по 3 ноября. 15-й тур состоится 9-10 ноября.