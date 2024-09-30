Абаскаль о «Спартаке»: «Это подобно занозе. Если однажды Бог захочет, я вернусь работать в Россию»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не исключил своего возвращения в Россию в будущем.

«Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. Поэтому, если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность, я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути, и вытащить эту занозу», — сказал Абаскаль в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и уступили в 23 встречах. В сезоне 2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.

После ухода из «Спартака» Абаскаль в июле возглавил «Гранаду», но проработал в испанском клубе меньше трех месяцев. 21 сентября «Гранада» сообщила о его увольнении.