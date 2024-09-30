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Абаскаль о «Спартаке»: «Это подобно занозе. Если однажды Бог захочет, я вернусь работать в Россию»

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль изъявил желание вернуться в Россию
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не исключил своего возвращения в Россию в будущем.

«Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. Поэтому, если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность, я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути, и вытащить эту занозу», — сказал Абаскаль в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и уступили в 23 встречах. В сезоне 2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.

После ухода из «Спартака» Абаскаль в июле возглавил «Гранаду», но проработал в испанском клубе меньше трех месяцев. 21 сентября «Гранада» сообщила о его увольнении.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2114860_Jesli_odnazhdy_Bog_zahochet_ja_vernus_rabotat_v_Rossiju_i_vytashhu_etu_zanozu_Intervju_Giljermo_Abaskala
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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