Павлюченко: «Поражение от «Краснодара» ни о чем не говорит. «Динамо» еще покажет мужские яйца»

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» поражение «Динамо» от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

«В «Динамо» поменялся тренер. С приходом Лички, который показывал результаты в «Оренбурге», все думали, что все сразу будет хорошо. Но так не бывает. Нужно время. Первый тур — это всегда нервозность. Разная подготовка: кто-то наберет, кто-то сбавит. Чемпионат длинный, болельщикам не стоит расстраиваться. Сегодняшний проигрыш ни о чем не говорит. Я уверен, что «Динамо» еще покажет мужские яйца и в каждом матче будет прибавлять.

Еще до матча я говорил, что «Краснодар» не проиграет. И он выиграл! Это классная и боевитая команда. И «Краснодар», и «Динамо» будут бороться за высокие места. Во всяком случае, я хочу пожелать им этой борьбы. Обе команды достойны быть в пятерке», — сказал Павлюченко «СЭ».

«Динамо» провело первый матч под руководством Марцела Лички. Во втором туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов» на выезде (29 июля, 15.00 мск).

«Краснодар» в следующем туре сыграет дома против «Сочи» (30 июля, 20.00 мск).