Пивоваров — о реакции Карраскаля на штраф: «Возможно, мы ее увидим на поле»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о реакции полузащитника Хорхе Карраскаля на штраф.

— Какая реакция у Карраскаля на штраф?

— Возможно, мы ее увидим на поле. Те предложения, которые мы получили по нему, нас не устроили. Хорхе дал понять, что готов играть за «Динамо».

Ранее стало известно, что колумбиец не прибыл в расположение «Динамо» на тренировочный сбор и согласовал контракт с «Фламенго». Отмечалось, что хавбеку выпишут штраф в размере около 10 миллионов рублей.

30 июня колумбиец присутствовал на трибуне на матче бело-голубых против ОФК.