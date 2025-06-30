Карраскаль вернулся в Москву и посетил матч «Динамо» — ОФК

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль вернулся в Москву и находится на трибуне на матче BetBoom Братского кубка против ОФК.

Пока команда играет на поле, футболист раздает автографы фанатам.

В воскресенье генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил, что Карраскаль вылетел в Россию и в скором времени присоединится к команде. По его словам, к полузащитнику применят серьезные дисциплинарные меры.

Колумбиец выступает за «Динамо» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. Ранее появилась информация, что футболист договорился с «Фламенго» о переходе.