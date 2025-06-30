Футбол
30 июня, 21:00

«Динамо» разгромило ОФК в прощальном матче Панченко

Сергей Ярошенко
«Динамо» обыграло ОФК в стартовом матче BetBoom Братского Кубка — 4:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» разгромило ОФК в стартовом матче BetBoom Братского кубка — 4:0.

Счет в игре на 8-й минуте открыл Максим Осипенко, забив свой дебютный гол за бело-голубых. На 21-й минуте преимущество удвоил Ярослав Гладышев, третий гол на 82-й минуте записал на свой счет Лука Гагнидзе. Дмитрий Скопинцев реализовал пенальти в концовке встречи на 85-й минуте.

Матч стал прощальным для экс-нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, он вышел на поле на 90-й минуте.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол Гладышева в&nbsp;ворота ОФК 30&nbsp;июня.«Динамо» обыграло ОФК — 4:0. Голы Гладышева и Осипенко, прощание с Панченко, второй разгром от Карпина

В следующем матче турнира бело-голубые встретятся с «Партизаном». Игра пройдет 4 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

BetBoom Братский кубок

«Динамо» (Москва, Россия) — ОФК (Белград, Сербия) — 4:0 (2:0)

Голы: Осипенко, 8 (1:0). Гладышев, 21 (2:0). Гагнидзе, 82 (3:0). Скопинцев, 85 — с пенальти (4:0).

«Динамо»: Лунев (Кудравец, 46), Осипенко (Скопинцев, 46), Лаксальт (Кутицкий, 46), Маричаль (Зайдензаль, 46), Касерес (Фернандес, 46), Фомин (Александров, 46), Глебов (Окишор, 46), Бителло (Бабаев, 46), Муми Нгамале (Смелов, 46), Гладышев (Гагнидзе, 65), Боков (Степанов, 65. Панченко, 90+1).

30 июня. Москва. Стадион «Динамо».

  • Rastan

    Да, в новом сезоне, вырисовывается очень интересная команда, способная на многое.

    01.07.2025

  • Hitman

    топотун, а ты любишь чужие члены в руках держать?

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    ДИНАМО с Победой:thumbsup:Кириллу-всего наилучшего:v:?

    30.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Топотун, я не знаю, но спирточка кормит лгбт. У них там свои отношения. Слишком сложные отношения.

    30.06.2025

  • Топотун

    Не папа.

    30.06.2025

  • Топотун

    Сапог, ты кормил Спирта спанком ?

    30.06.2025

  • Топотун

    Он лержал в руках твой хер и бил по нему ладонями.

    30.06.2025

  • albou2

    (Смелов, 46). Поначалу прочитал СмОлов… ну, думаю, Федюнчик опять удачно пристроился. На нет, отлегло…)

    30.06.2025

  • krinf15

    Взаимно! :handshake::fist::v:?

    30.06.2025

  • Mikhail

    Добрейший вечер! С победой, тезка, любимой команды!

    30.06.2025

  • Футболист Сапогов

    У тебя 50000 комментариев)) И 90% из них бред твой сельскохозяйственный))) Вот даже жалко тебя, не спишь видимо, все хочешь отметиться на сайте))) Успакойся, ты это сделал. Имидж дурака навечно за тобой)))

    30.06.2025

  • Спринт

    .. сапог голубенько-петухастый .. ты ж футбол с офсайдом путаешь .. а всё пыжесси что й то брякнуть псевдо-спортивное .. Мяч то хоть какой подержал в хиленьких с зачатия ручонках .. ** ?

    30.06.2025

  • Футболист Сапогов

    +++. У тебя почти 50000 комментариев, охренеть. Ты же не спишь совсем. Это же вредно.

    30.06.2025

  • Александр Максаков

    Молодцы , видно проделана определеная работа с мячом , точные пасы , высокий пресинг , хотя есть над чем роботать .

    30.06.2025

  • Спринт

    Это матч Братского Кубка, а, отнюдь, не прощальный матч Панченко. Просто Панченко дали возможность выйти на поле в самой концовке этого матча. Действительно прощальные матчи организуются отдельно и совсем в другом формате.

    30.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Кирилл заслужил. Игрок он конечно средний, но помог быстро вернуться из ФНЛ своими забитыми мячами.

    30.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Тренировочка ...Панченко - не суперфигура для Динамо, но, свой прощальный матч заслужил, успехов ему в дальнейшей жизни!

    30.06.2025

  • GeoMaS

    Кирилла могли и на большее время выпустить, чего уж мелочиться при таком счете. Для Карпина - формальность, а для уходящего - событие.

    30.06.2025

  • krinf15

    Товарняк ничего нового нам не явил: впереди, по-прежнему, креативно, зрелищно и результативно, в защите - набивший уже оскомину тихий ужас! Панчу - от души! - успехов в тренерской карьере!

    30.06.2025

    • Карраскаль вернулся в Москву и посетил матч «Динамо» — ОФК

    Пивоваров — о реакции Карраскаля на штраф: «Возможно, мы ее увидим на поле»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
