«Динамо» разгромило ОФК в прощальном матче Панченко

Московское «Динамо» разгромило ОФК в стартовом матче BetBoom Братского кубка — 4:0.

Счет в игре на 8-й минуте открыл Максим Осипенко, забив свой дебютный гол за бело-голубых. На 21-й минуте преимущество удвоил Ярослав Гладышев, третий гол на 82-й минуте записал на свой счет Лука Гагнидзе. Дмитрий Скопинцев реализовал пенальти в концовке встречи на 85-й минуте.

Матч стал прощальным для экс-нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, он вышел на поле на 90-й минуте.

В следующем матче турнира бело-голубые встретятся с «Партизаном». Игра пройдет 4 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

BetBoom Братский кубок

«Динамо» (Москва, Россия) — ОФК (Белград, Сербия) — 4:0 (2:0)

Голы: Осипенко, 8 (1:0). Гладышев, 21 (2:0). Гагнидзе, 82 (3:0). Скопинцев, 85 — с пенальти (4:0).

«Динамо»: Лунев (Кудравец, 46), Осипенко (Скопинцев, 46), Лаксальт (Кутицкий, 46), Маричаль (Зайдензаль, 46), Касерес (Фернандес, 46), Фомин (Александров, 46), Глебов (Окишор, 46), Бителло (Бабаев, 46), Муми Нгамале (Смелов, 46), Гладышев (Гагнидзе, 65), Боков (Степанов, 65. Панченко, 90+1).

30 июня. Москва. Стадион «Динамо».