«Балтика» объявила об уходе Лисаковича, Терентьева и еще трех футболистов

«Балтика» объявила об уходе пятерых футболистов из клуба.

Полузащитник Никита Глушков перейдет в «МЛ Витебск», за который выступал в сезоне-2024/25 на правах аренды.

Также по истечении контракта калининградский клуб покинули нападающий Виталий Лисакович и защитник Денис Терентьев, а по истечении арендного соглашения —хавбек Евгений Чернов и защитник Олег Исаенко.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» заняла первое место в турнирной таблице первой лиги и напрямую вышла в РПЛ.