Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в интервью «СЭ» рассказал о ходе заседания кассационного суда по делу о двух драках в центре Москвы 2018 года.

— В случае с Мамаевым ваша цель?

— Наша цель — убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем 213 статью (хулиганство) и переквалифицируем 116 (побои из хулиганских побуждений) на 115 часть 1 (нанесение легких телесных повреждений). Павел не должен был сидеть в тюрьме.

— Намерены ли подавать на компенсацию?

— Как я уже говорил, закон предусматривает такое право в случае оправдания, но цель Павла — точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости.

— Как долго еще продлится процесс?

— Надеемся уложиться одни заседание, хотя дело может занять и несколько.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре столицы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. (Дмитрий Зеленов)

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