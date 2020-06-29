Павел Мамаев: «Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу «Ростову». Для этого, думаю, меня и взяли»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о подготовке к субботнему матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1). Ростовчанам разрешили провести домашнюю игру против туляков основным составом после того, как они почти 14 дней пробыли на клубной базе на карантине из-за вспышки в команде коронавируса. Хавбек отметился голом на 1-й минуте. В следующем туре в среду, 1 июля, дончане примут бывшую команду Мамаева — «Краснодар».

— Пока чувствуется усталость, так как подготовка к этой игре была, мягко говоря, скомканной. Благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре, — приводит слова Мамаева официальный сайт клуба. — Эти три очка очень важны — но так же, как и в любой другой игре. На следующий матч мы будем выходить и играть только на победу, потому что у нас стоят задачи, которые нужно выполнять.

— Две игры — два гола (первый — весной в ворота ЦСКА). Пока все складывается как вы хотите?

— Безусловно, это приятно. Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу («Ростов» обыграл ЦСКА со счетом 3:2). Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб.

— Вы несколько раз делали красивые финты, играли пяткой. Делали это на публику или все-таки по ситуации на поле?

— Это не то, чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит.

— Как вам поддержка болельщиков клуба?

— Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая! Хоть стадион и не был полный, как на прошлых матчах, но все равно сложилось ощущение, что трибуны заполнены битком. Спасибо всем за поддержку, в нынешних обстоятельствах она нам очень нужна. Болельщики — наш 12-й игрок, который помогает достичь результата.

— Нравится, как вас встретили в городе?

— Невероятно доволен тем, как меня встретили. Я прям получаю огромное удовольствие находясь здесь, в Ростове. Чувствую тепло и любовь болельщиков, как город живет футболом и нашей командой.

«Ростов» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице. Столько же — у занимающего четвертую строчку «Краснодара», который провел на два матча меньше.