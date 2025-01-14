Каманцев: «По сравнению с прошлым сезоном неисправленных ошибок в РПЛ стало чуть-чуть больше»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о количестве ключевых ошибок в матчах чемпионата России.

— Александр Дюков ранее неоднократно заявлял о тенденции к снижению ключевых ошибок. Она сохраняется?

— По сравнению с прошлым сезоном неисправленных ошибок стало чуть-чуть больше. Мы прошли эту часть сезона не так хорошо, как в прошлом. Мы это объясняем тем, что привлекаем все больше новых арбитров, идет обновление судейского корпуса. Избежать ошибок не получится.