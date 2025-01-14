Каманцев: «За прошедшую осень выделю Кирилла Левникова. Характером он похож на папу, поймал настрой»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», кто из арбитров РПЛ порадовал его в 2024 году.

— Кто вас больше всего порадовал в прошлом году?

— Не хотелось бы никого обидеть. Скажу только за прошедшую осень. Выделю Кирилла Левникова. Он похож на папу характером, поймал свой настрой, обрел уверенность. Многие добавили в качестве работы. Не буду выделять молодых, чтобы не зазнавались. (улыбается)