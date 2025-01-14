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Сегодня, 21:13

Хомуха назвал основные причины возвращения Дркушича в «Зенит»

Сергей Ярошенко
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возвращении центрального защитника Вани Дркушича из «Црвены Звезды» в петербургский клуб.

«Я так понимаю, они не очень довольны центральными защитниками, которые есть. Чтобы создать глубину и конкурентную среду, они возвращают Дркушича из аренды досрочно. Думаю, он может выиграть конкуренцию за место в составе. Если «Зенит» перейдет на игру в три центральных защитника, то в этой тройке Дркушич должен быть, без вариантов», — приводит слова Хомухи Legalbet.ru.

25-летний Дркушич стал игроком «Зенита» в августе 2024 года, перейдя из «Сочи». Через три дня словенца отправили в годичную аренду в «Црвену Звезду», в этом сезоне на его счету 11 матчей и один гол.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Хомуха
РПЛ
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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Локомотив

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Бителло

Динамо

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