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Судейство

Сегодня, 18:09

Лапочкин — о встречах Мажича с клубами РПЛ: «Правильнее было бы пообщаться перед началом сезона»

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Футбольный арбитр Сергей Лапочкин поделился мнением о встречах руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича с клубами РПЛ перед стартом сезона.

«Безусловно, такие встречи очень полезны. Мажич рассказывает о тонкостях правил, что позволяет тренерам выработать тактику, понять, как можно играть, а как — нет. В каких случаях будет нарушение правил, за что показывают желтые карточки, назначают пенальти. Все-таки книжка с правилами — это одно, а наглядная презентация с общением — другое. В то же время прошло уже 14 туров, это довольно большой срок, чтобы проводить подобные мероприятия. Правильнее было бы пообщаться перед началом сезона, чтобы у команд сразу было понимание по спорным моментам», — приводит слова Лапочкина РИА «Новости».

Судейский корпус во главе с Милорадом Мажичем уже провел встречу с футболистами и тренерскими штабами «Динамо», «Спартака», «Крыльев Советов» и «Краснодара», после зимней пазы запланированы семинары с другими российскими клубами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231108/lapochkin-1908174244.html
РПЛ
Милорад Мажич
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Мажич выступил с лекцией о правилах игры для команд «Зенита»

Паспорт болельщика через «Госуслуги» оформили 1,5 миллиона человек
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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