Силкин: «Краснодар» поборется за чемпионство, это тренерская команда»

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением об игре «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

5 ноября «быки» обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1.

«Краснодар» молодцы, снова вернулись на победные рельсы. У них был небольшой спад, но теперь игра снова наладилась. Видно, что это тренерская команда, все футболисты четко следуют указаниям Ивича. Мне кажется, «Краснодар» поедет с большим желанием обыграть «Зенит». Они поборются за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре «быки» на выезде сыграют против «Зенита». Матч пройдет 11 ноября.