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Пашинин заявил, что рад своему возвращению в тренерский штаб «Локомотива»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олег Пашинин прокомментировал свое возвращение в тренерский штаб «Локомотива».

В воскресенье, 16 октября московский клуб объявил о том, что Пашинин вместе с Дмитрием Лоськовым стали помощниками исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Федорова.

«Эмоции только положительные. Эта команда всегда была для меня родной. Если есть возможность участвовать в том, чтобы в клубе все было в порядке и каким-то образом помогать, то я только рад этому. наша с Дмитрием Лоськовым основная задача — это максимально помочь Андрею Федорову со всеми идеями, которые у него есть на игру с «Химками», чтобы они воплотились.
Я хотел бы, конечно, поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Они прекрасно знают, что они особенные. И хотелось бы только попросить их максимальной поддержки, потому что и ребята уже говорили, и тренерский штаб, что всегда хорошо, когда в клубе все здорово, когда есть результаты, победы и так далее. Но практически у любой команды бывают ситуации на жизненном пути, когда все не так-то здорово. Вот здесь и проявляется настоящее отношение всех, кто к этой команде неравнодушен. Мне бы хотелось попросить всех максимально поддерживать команду в этот момент», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Пашинина.

«Локомотив» проведет следующий матч против «Химок» в Кубке России 18 октября.

Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников после того, как прежний наставник команды Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку 8 октября. «Локомотив» уже провел один матч под руководством Федорова и обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/pashinin-short-interview/

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Олег Пашинин
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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