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Рианчо: «Такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от судейства в дерби красно-белых против ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда сложно судить, но судьи в России всегда были уважительны к футболистам и клубам, в также принимали большинство верных решений.

В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у «Зенита». Но такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны. Уверен, что после сегодняшнего дерби мы будем говорить об отличной игре футболистов и качественном судействе Карасева", — цитирует Рианчо Sport24.

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-16-raul-riancho-v-rossii-u-zenita-yest-privilegiya-predvzyatoye-otnosheniye-sudey

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ФК ЦСКА (Москва)
Рауль Рианчо
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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