Рианчо: «Такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от судейства в дерби красно-белых против ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда сложно судить, но судьи в России всегда были уважительны к футболистам и клубам, в также принимали большинство верных решений.

В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у «Зенита». Но такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны. Уверен, что после сегодняшнего дерби мы будем говорить об отличной игре футболистов и качественном судействе Карасева", — цитирует Рианчо Sport24.

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев.