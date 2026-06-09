Паршивлюк и Алпатов воссоединились с Шварцем в тренерском штабе «Динамо»

Сергей Паршивлюк, Павел Алпатов, Дмитрий Изотов и Андрей Панов вошли в тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба.

Паршивлюк под руководством Шварца становился бронзовым призером чемпионата России-2021/22 в составе «Динамо». После окончания карьеры футболиста он с 2024 по 2025 год входил в тренерский штаб бело-голубых в должности ассистента.

Алпатов уже работал ассистентом Шварца в столичном клубе с 2020 по 2022 год. С 2023 года он занимал должность главного тренера «Динамо-2».

Дмитрий Изотов занимается подготовкой вратарей «Динамо» с 2019 года. Андрей Панов — видеоаналитик клуба с 2024 года.

Немецкий специалист Сандро Шварц вернулся в «Динамо» в мае. 2 июня его тренерский штаб пополнился тремя специалистами.

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