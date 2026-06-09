Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

Паршивлюк и Алпатов воссоединились с Шварцем в тренерском штабе «Динамо»

Сергей Филин

Сергей Паршивлюк, Павел Алпатов, Дмитрий Изотов и Андрей Панов вошли в тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба.

Паршивлюк под руководством Шварца становился бронзовым призером чемпионата России-2021/22 в составе «Динамо». После окончания карьеры футболиста он с 2024 по 2025 год входил в тренерский штаб бело-голубых в должности ассистента.

Алпатов уже работал ассистентом Шварца в столичном клубе с 2020 по 2022 год. С 2023 года он занимал должность главного тренера «Динамо-2».

Дмитрий Изотов занимается подготовкой вратарей «Динамо» с 2019 года. Андрей Панов — видеоаналитик клуба с 2024 года.

Немецкий специалист Сандро Шварц вернулся в «Динамо» в мае. 2 июня его тренерский штаб пополнился тремя специалистами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ФК «Динамо»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Читайте также
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов» на два года
Ахметов, Хубулов и Сутормин покинули «Крылья Советов»
«Ахмат» подписал трехлетний контракт с Арсеном Адамовым
Алпатов вернулся в штаб московского «Динамо»
Губернатор Калининградской области: «Балтика» хорошо провела сезон, вернулась в РПЛ и закрепилась в лиге»
Караваев — о новом контракте с «Зенитом»: «Надеюсь, мы отпразднуем вместе еще много побед»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов» на два года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости