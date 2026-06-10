Переговоры «Сан-Паулу» с Виктором Са зашли в тупик

«Сан-Паулу» не может договориться с нападающим «Краснодара» Виктором Са по контракту, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб предложил 32-летнему бразильцу трехлетний контракт с зарплатой в 700 тысяч реалов до конца этого года и повышением затем до 1 миллиона реалов. Футболист дал понять, что согласен, но потом изменил решение. Игрок хочет повышения зарплаты, что не устраивает «Сан-Паулу», который не готов повышать сумму.

Действующий контракт Са с «Краснодаром» истекает 1 июля 2026 года, поэтому он может перейти в «Сан-Паулу» на правах свободного агента.

В сезоне-2025/26 Са сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативный пас.